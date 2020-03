Vodafone, traffico balzato del 50% in alcuni mercati con emergenza coronavirus

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone ha registrato un balzo del traffico del 50% in alcuni mercati nell’ultimo periodo, per effetto dell’emergenza coronavirus che ha delocalizzato gran parte dei servizi delle aziende in smart working e le attività degli studenti su piattaforme di education online.

Lo ha fatto sapere la big della telefonia mobile, preannunciando che la domanda di connettività continuerà ad aumentare nel prossimo futuro ed annunciando anche un piano per mantenere efficiente la rete e fornire capacità adeguata alle funzioni governative in Europa. L’Ad Nick Read ha affermato che Vodafone potrebbe svolgere un ruolo cruciale nel supportare la società ed il governo durante la crisi.

Vodafone opera in diversi Paesi europei colpiti duramente dall’emergenza sanitaria, come l’Italia e la Spagna, oltre che nei due più grandi mercati di Gran Bretagna e Germania.