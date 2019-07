Vodafone, semaforo verde dell’UE ad accordo con Liberty Global

editato in: da

(Teleborsa) – Via libera della Commissione europea all’acquisizione da parte di Vodafone degli asset tlc via cavo di Liberty Global per le attività in Repubblica ceca, Germania, Ungheria e Romania.

L’Antitrust europeo ha riconosciuto “piena conformità” del pacchetto di impegni offerti da Vodafone per concludere l’operazione. Bruxelles, nella nota in cui annuncia la decisione, sottolinea che il Gruppo tlc ha offerto “rimedi volti a garantire che gli utenti continuino a godere di prezzi equi, servizi di alta qualità e prodotti innovativi”.