Vodafone riconosciuta da Opensignal al top per 5 parametri di qualità

editato in: da

(Teleborsa) – Dai giochi i video, dalle videochiamate alla copertura della rete 4G. Sono molti i servizi in cui Vodafone eccelle, secondo l’ultimo rapporto di Opensignal sull’esperienza della rete mobile,, che analizza il trimestre gennaio-marzo 2021.

La big telefonica infatti risulta il miglior operatore a livello nazionale in 5 categorie su 7, confermando una elevata qualità del servizio ai clienti. In particolare, Vodafone si afferma per la terza volta per Gaming Experience e Voice App Experience, due metriche particolarmente importanti introdotte nel 2020.

Vodafone dunque si conferma prima nell’esperienza di gioco con con 71,4 punti, confermando la capacità di assicurare ai clienti ottime performance di gaming su piattaforme online.

Numero uno anche per la categoria Voice App Experience, che misura quanto la rete permette ai clienti di poter sostenere chiamate e video chiamate su piattaforme online come Whatsapp o Skype. Qui la compagnia si aggiudica un punteggio di 79,7 punti. La crescita più forte però si registra sull’esperienza video, dove Vodafone ottiene un punteggio di 72 staccando tutti gli avversari.

Vodafone prima nella disponibilità 4G

Non solo servizi, Vodafone eccelle anche sull’infrastruttura di rete. La compagnia telefonica infatti mantiene il primato per la disponibilità 4G con un punteggio di 96%, così come per copertura, che la vede aggiudicarsi il titolo di operatore con la rete 4G più pervasiva per il quarto anno consecutivo.