Vodafone punta a quotazione da 15 miliardi per la controllata Vantage

(Teleborsa) – Vodafone Group punta a una capitalizzazione di 14,7 miliardi di euro per la controllata Vantage Towers, la quale si quoterà la settimana prossima (il 18 marzo) alla Borsa di Francoforte. La società di telecomunicazioni ha fissato oggi la fascia di prezzo per l’IPO a 22,50-29 euro per azione. Ciò potrebbe portare nelle casse di Vodafone fino a 2,8 miliardi di euro, che la società britannica ha annunciato userà per ripagare il proprio debito.

Due fondi di investimento, Digital Colony e RRJ, hanno già concordato di acquistare rispettivamente 500 milioni di euro e 450 milioni di euro di azioni nell’offerta. Intanto è positiva la seduta di Vodafone a Londra, dove scambia a 128,8, in rialzo del 2,14%. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 130,3 e successiva a 134,4. Supporto a 126,2.

Vantage, con le sue 82 mila torri in 10 mercati, sarà un concorrente diretto della spagnola Cellnex per la leadership nel mercato europeo, che negli ultimi mesi ha visto diverse operazioni di consolidamento e di operatori che si sono detti pronti a ulteriori fusioni.

Queste operazioni sono anche trainate dalla richiesta di maggiore capacità delle torri, che saranno l’infrastruttura chiave per l’adozione su larga scala del 5G. Inoltre, per gli investitori, società come Vantage possono portare a rendimenti interessanti, in quanto di solito stipulano contratti a lungo termine e legati all’inflazione con gli operatori mobili.