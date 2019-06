Vodafone prima in Italia ad accendere il 5G in 5 città

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone annuncia per prima in Italia il lancio commerciale del 5G ed accende le prime 5 città: Milano con i 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli.

Entro il 2021 la compagnia di Tlc prevede di raggiungere le prime 100 città italiane e le principali località turistiche. Entro luglio Vodafone offrirà il roaming in 5G in 4 Paesi europei: Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia.

“Il 5G apre la strada a una nuova era di servizi per lo sviluppo digitale del Paese”, ha dichiarato Aldo Bisio, Amministratore Delegato di Vodafone Italia, ricordando che il 5G aggiungerà “servizi per i consumatori, per i cittadini e per le imprese, che espanderanno le possibilità dei singoli e delle comunità e renderanno possibili nuovi e più efficienti modelli di business”. “Ci aspettiamo una crescita esponenziale dei nostri servizi, con un profondo impatto sociale ed economico”, ha affermato.

Il 5G rappresenta la sintesi e la naturale convergenza delle soluzioni tecnologiche più evolute con performance senza precedenti, capacità di banda e velocità di trasferimento dati che arriveranno a superare i 10 Gbps. Una rete ultra-affidabile, con efficienza spettrale 5 volte superiore alle attuali tecnologie, per offrire servizi immersivi al singolo e soluzioni più efficienti ed evolute per le aziende e per le amministrazioni pubbliche.

Grazie ai continui investimenti di Vodafone nasce la Giga Network 5G, la nuova generazione di rete che integra tutte le più avanzate tecnologie, progettata dal centro di Ricerca e Sviluppo di Vodafone e frutto del lavoro di quattro centri di ingegneria di rete di eccellenza a Milano, Dusseldorf, Londra e Madrid.

La Giga Network 5G porta ai clienti Vodafone alcuni nuovi e potenziati livelli di servizio: Real Time; Giga Speed per navigare, scaricare e condividere contenuti con una velocità senza precedenti; Everything Connected per connettere tutti i dispositivi tra loro; Power Voice per chiamare e navigare contemporaneamente con chiarezza della voce anche in ambienti rumorosi; Agile Network per avere sempre il massimo della stabilità del servizio; Secure Control per mantenere al sicuro dati e navigazione da ogni minaccia informatica.

I clienti Vodafone potranno scegliere tra 3 modelli di smartphone 5G disponibili nei negozi Vodafone: XiaoMi Mix 3 5G (dal 6 giugno in negozio e acquistabile sul sito), LG V50 ThinQ 5G (dal 10 giugno in negozio e acquistabile sul sito), Samsung Galaxy S10 5G (entro fine mese in negozio, con preordino a partire da lunedì 10 giugno). Per i clienti Consumer il servizio commerciale sarà disponibile dal 16 giugno senza costi aggiuntivi per le offerte 5G Ready già sul mercato. Per i clienti Consumer che non hanno un piano abilitato al 5G sarà disponibile l’opzione 5G Start al costo di 5 euro al mese (primo mese gratuito). Per i clienti Business, che da aprile possono beneficiare di nuovi servizi per essere AlwaysOnBusiness, dal 16 giugno saranno disponibili i piani Black già abilitati al 5G, mentre i piani Red potranno essere abilitati al 5G al costo di 5 euro al mese.

Alla conferenza stampa per l’annuncio del 5G, Teleborsa ha intervistato l’Amministratore delegato di Vodafone Italia, Aldo Bisio, che ha parlato degli innumerevoli vantaggi della nuova rete e dei dispositivi abilitati in fase di lancio dei nuovi servizi.

Ingegner Bisio, Vodafone annuncia oggi l’accensione del 5G in 5 città. L’importanza di questo evento?

“Per noi è un giorno importante perché accendiamo il 5G che è una tecnologia in grande discontinuità con il 4G in 5 città in Italia: Milano, Torino, Bologna Roma e Napoli. L’accendiamo per primi in Italia, siamo fra i primi in Europa e nel mondo ed è importante perché il 5G darà la possibilità di entrare in una nuova era per quanto riguarda i servizi di comunicazione. E’ l’era dei servizi immersivi per i consumatori, dei servizi real time per quanto riguarda le filiere produttive di servizi. Darà quindi l’opportunità di riscrivere completamente tutte le catene di produzione e le filiere della logistica, dei servizi e questo è molto importante come fattore di competitività del Paese grazie a questa nuova infrastruttura”.

Quali sono i telefoni disponibili in vendita dalla prossima settimana?

“I telefoni disponibili già oggi – io ne ho già uno qua – sono Samsung, LG e Xiaomi. Sono per ora gli unici telefoni certificati con la nostra rete Giga Network 5G. Come successo per il 4G ci aspettiamo che nei prossimi mesi avremo molti altri telefoni certificati sulla nostra rete 5G e saremo quindi per Natale in grado di offrire una gamma molto ampia di telefoni a tutto il mercato, anche a livelli di prezzo decisamente più competitivi e più convenienti di quelli dei top di gamma che abbiamo oggi. Questo è successo per il 4G e succederà molto velocemente anche per il 5G”.