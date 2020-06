Vodafone per la cultura, la Filarmonica della Scala “riparte” in 5G

editato in: da

(Teleborsa) – Sarà la musica che riparte dai cortili di Milano riappropriandosi della città, a scandire la fase della ripartenza, non solo nel capoluogo lombardo.

Parte oggi, venerdì 27 giugno, l’iniziativa – dal grande valore anche simbolico – della Filarmonica della Scala che “invade” di note la città con un lungo weekend di concerti nei cortili più suggestivi di Milano. Il ciclo Ouverture – la Filarmonica nei cortili – titolo quanto mai evocativo – presenta venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 giugno 2020 ventiquattro concerti, otto ogni sera alle ore 19.30 con otto formazioni diverse in otto cortili della città.

Questa sera da Casa Atellani, la dimora storica in corso Magenta che ospita la Vigna di Leonardo, sarà trasmesso il concerto di un gruppo di archi e fiati impegnati con musiche di Mozart; sabato dal bellissimo Cortile della Università Statale un gruppo di Ottoni esegue un accattivante programma musicale che da William Byrd arriva fino a Nino Rota; domenica dalla Certosa di Milano un ensemble di archi, con Laura Marzadori violino solista, esegue musiche di Vivaldi, Bottesini e Grieg.



Le note della Filarmonica arriveranno però anche nelle case in sintonia con quanto accaduto duranti i lunghi e difficili mesi del lockdown. Il pubblico potrà seguire i concerti anche online su tutte le piattaforme digitali della Filarmonica. Grazie alla partnership con Vodafone, per la prima volta in un concerto di musica classica dal vivo, sarà utilizzata la rete 5G e una soluzione di Streaming 5G dedicata agli eventi per trasmettere le immagini e l’audio in alta definizione, ogni sera, da una delle suggestive sedi del concerto.

Un’ iniziativa che – si legge nella nota – “rappresenta il primo passo di un nuovo sodalizio della Filarmonica della Scala, da sempre incline alle innovazioni tecnologiche, con Vodafone che ha reso Milano la capitale del 5G grazie alla sperimentazione realizzata sul territorio e che, prima in Italia, ha lanciato questa nuova tecnologia nel 2019″.