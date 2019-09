Vodafone partner ufficiale di XFactor 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia è Official Partner di X Factor 2019, la nuova edizione del talent show di Sky prodotto da Fremantle, in onda dal 12 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV.

La partnership, inedita, segna un’edizione che promette di essere ancora più innovativa e aperta al futuro grazie al 5G di Vodafone, anticipando sul piccolo schermo la nuova rivoluzionaria era della connessione che la tecnologia 5G ha inaugurato. Grazie alla potenza della Giga NetworkTM 5G di Vodafone, lo spettacolo sarà ancora più entusiasmante e appassionante.

Per la prima volta in Italia, grazie alla Giga NetworkTM 5G di Vodafone i concorrenti e il pubblico potranno sperimentare le straordinarie applicazioni che la tecnologia 5G avrà anche nel mondo dell’intrattenimento: velocità senza precedenti, massime performances di connessione, esperienze immersive mai provate finora e nuovi modelli di interazione per moltiplicare le possibilità di divertimento.

“La musica e il 5G hanno in comune il prezioso potere di connettere le persone, missione nella quale Vodafone si identifica da sempre – afferma Luca Casaura, Head of Brand and Advertising di Vodafone Italia – Grazie alla sua leadership nella rete di ultima generazione, Vodafone darà un contributo fondamentale allo spettacolo creando vere e proprie esperienze in 5G, avvicinando le più avanzate tecnologie alle persone e anticipando il futuro straordinario che ci aspetta“.