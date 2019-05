Vodafone, nuovi servizi di connettività per Polizia e Vigili del Fuoco

editato in: da

(Teleborsa) – Cresce la collaborazione tra Vodafone e Pubblica Amministrazione con la firma di contratti per l’aumento della fornitura dei servizi di connettività a due Dipartimenti del Ministero dell’Interno, quello della Pubblica Sicurezza e quello dei Vigili del Fuoco, che regolano l’attività di Soccorso Pubblico e di Difesa Civile. Contratti stipulati per il periodo sino al 2023 nell’ambito dell’accordo quadro Consip per il Sistema Pubblico di Connettività (SPC2).

“Accordi” che prevedono la fornitura dei servizi di comunicazione per gli uffici centrali e periferici dei due dipartimenti per oltre 2000 sedi, siglati alla vigilia del Forum PA 2019 di cui Vodafone è main partner, e che confermano il ruolo sempre più significativo di Vodafone nel mondo della Pubblica Amministrazione. Collaborazione cresciuta a partire da maggio 2016 con la firma del contratto quadro Consip per il Sistema Pubblico di Connettività e ulteriormente rafforzato attraverso l’acquisizione di numerosi nuovi contratti con le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.

Vodafone ha recentemente lanciato Vodafone Business, ovvero il settore dei servizi dedicati alle imprese, e avviato un piano di investimenti da 240 milioni incrementali per creare servizi e competenze che integrano le nuove tecnologie di connettività e convergenza, dal 5G alle soluzioni di rete virtualizzate configurabili dal cliente (Software Defined Network).

Una serie di strumenti con applicazioni e servizi che risolvono problemi di business attraverso l’adozione del digitale in tutti gli elementi della catena del valore: dai processi industriali alla supply chain, dal controllo e ridisegno dei processi, fino allo sviluppo e all’ erogazione dei prodotti e servizi a cittadini e clienti.

Le nuove applicazioni saranno realizzate, sia attraverso lo sviluppo diretto di piattaforme da parte di Vodafone (IoT, Analytics, Cloud), sia con la creazione di un ecosistema di partnership nazionali e internazionali.

Nell’ambito di Forum PA, che si tiene a Roma dal 14 al 16 maggio presso il Centro Congressi “La Nuvola” in zona EUR, Vodafone parteciperà a 5 incontri per raccontare appunto il proprio impegno al servizio dello sviluppo digitale delle Pubbliche Amministrazioni.