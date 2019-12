Vodafone lancia V-Baby Alert: un sistema “connesso” anti-abbandono

editato in: da

(Teleborsa) – Con l’obbligo del seggiolino anti abbandono arriva anche V-Baby Alert, il dispositivo targato V by Vodafone, che sfrutta un sistema di notifica multiplo, avvisando tempestivamente i contatti configurati se il bambino viene lasciato da solo in auto. V Baby Alert, disponibile da domani online e negli store Vodafone per tutti, tutela i più piccoli chiunque sia alla guida dell’auto.

Si tratta di un dispositivo unico sul mercato, in grado di comunicare tempestivamente una situazione di rischio ai contatti configurati, inviando loro l’esatta posizione dell’auto.V- Baby Alert è composto da un cuscino smart, collegato via Bluetooth a un dispositivo connesso, grazie alla V-Sim di Vodafone, che è dotato di un ricevitore GPS e di un accelerometro in grado di rilevare quando la macchina è ferma o in movimento e la sua posizione.

V –Baby Alert è sempre attivo, anche senza la presenza di uno smartphone, e utilizzabile con la massima semplicità in qualsiasi situazione. Attivarlo è semplicissimo: basterà scaricare l’app V by Vodafone e seguire la procedura guidata e poi scaricare l’app Tata da utilizzare quotidianamente per la gestione del dispositivo.

Come funziona? Nel caso in cui l’auto sia ferma da più di dieci minuti e il cuscino rilevi ancora la presenza di un bambino seduto sul seggiolino, il dispositivo connesso con V-Sim invia automaticamente una notifica al contatto principale. Se non si tratta di una situazione di rischio la persona contattata può interrompere l’allarme attraverso l’app, mentre nel caso in cui il contatto di riferimento non annulli l’emergenza, V-Baby Alert farà partire una chiamata. E se ancora la persona non dovesse rispondere, il dispositivo contatterà fino a cinque contatti di emergenza configurati nell’app inviando loro la posizione dell’auto. Per ognuno il server effettua tre tentativi di contatto (due chiamate e un sms) in modo che qualcuno possa intervenire tempestivamente.