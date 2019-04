Vodafone lancia la nuova campagna Happy Black

editato in: da

(Teleborsa) – Immaginiamo un Black Friday che dura tutto l’anno, con pazzi sconti su tanti articoli acquistati o anche su abbonamenti ed eventi. Un desiderio che diventa realtà per i clienti Vodafone grazie alla campagna Happy Black.

La nuova iniziativa prevede, a partire da oggi 8 aprile, la possibilità per chi si registra di accedere a una selezione di offerte esclusive con i migliori partner di Vodafone e con Giga illimitati sulle mappe, da scegliere all’interno di un ricco catalogo: dagli sconti esclusivi con partner come Alitalia, Mondadori Store, NOW TV e TIDAL, fino all’ingresso al cinema o alla cena offerta presso ristoranti selezionati.

Happy Black, che ha un costo di 1,99 euro al mese, si affianca a Vodafone Happy, il programma gratuito di Vodafone che, lanciato nel 2017, conta ad oggi oltre 9 milioni di iscritti e grazie a Happy Friday ogni venerdì offre un regalo esclusivo a oltre 1 milione e mezzo di clienti. E proprio il successo di Happy Friday ha ispirato questa nuova iniziativa di Vodafone.

La campagna Happy Black affidata al duo comico Pio e Amedeo partirà l’11 aprile. Nello spot, i due nuovi endorser di Vodafone, grazie ai vantaggi offerti da Happy Black, si ritrovano proiettati in un mondo straordinario, a cui reagiscono con l’ironia che li contraddistingue.