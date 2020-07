Vodafone lancia Curve, nuovo smart GPS tracker

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia lancia Curve, innovativo smart tracker GPS che permette di tracciare oggetti indispensabili come chiavi, portatili, borse, automobili e che aiuta allo stesso tempo a rimanere in contatto con i propri cari.

Il dispositivo entra a far parte della nuova gamma di prodotti Smart Tech del Gruppo e nasce per tenere sotto controllo gli oggetti che più sono importanti, inviando avvisi e aggiornamenti direttamente allo smartphone.

Poiché una persona perde mediamente quattro oggetti al mese (soprattutto chiavi), Curve è adatto a coloro che desiderano tener traccia di oggetti regolarmente fuori posto o di valore, ad esempio borse per laptop, auto, chiavi o zaini.

Progettato con accessorio portachiavi, e dal design elegante e compatto, ha una Vodafone Smart SIM integrata, per ottenere connessione e roaming senza costi aggiuntivi i in più di 90 Paesi, quando gli utenti attivano un servizio di connettività.

A differenza dei semplici tracker solo bluetooth, Curve utilizza quattro diverse tecnologie di tracciamento (GPS, Wi-Fi, cellulare e Bluetooth) per una connessione più affidabile. L’utilizzo di diverse tecnologie consente di utilizzarlo pur allontanarsi molto dal dispositivo, cosa non possibile con i normali tracker bluetooth.

Sono disponibili quattro diverse modalità di tracking, che consentono di migliorare la velocità degli aggiornamenti della posizione e prolungare la durata della batteria: modalità risparmio energetico, quotidiano, performance e tracciamento in tempo reale.

È poi possibile creare aree mappate ed essere avvisati quando il dispositivo entra nelle aree scelte o esce da esse, a seconda della modalità di tracciamento impostata.

Gli utenti possono utilizzare più dispositivi tramite la Vodafone Smart App per localizzare tutto ciò che amano di più, anche in tempo reale. Realizzato per essere elegante e di lunga durata, Curve può resistere agli elementi e all’acqua con certificazione IP67, mentre la durata della batteria arriva fino a sette giorni (a seconda della modalità di tracking impostata).

Curve viene lanciato in Italia, Spagna e Regno Unito, mentre sarà disponibile alla fine dell’estate in Germania, quindi in altri mercati. Curve è da oggi acquistabile sull’e-shop Vodafone v.vodafone.com/it e a e tra pochi giorni sarà disponibile anche nei negozi Vodafone.