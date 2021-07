Vodafone Italia, Gianluca Pasquali nuovo Direttore Consumer

editato in: da

(Teleborsa) – Dal 1 settembre 2021 Gianluca Pasquali assume il ruolo di Direttore Business Unit Consumer di Vodafone Italia, a diretto riporto dell’Amministratore Delegato Aldo Bisio. Lo comunica la società in una nota sottolineando che Pasquali è entrato in Vodafone Italia nel 2011 come Head of Strategy, ricoprendo diversi ruoli commerciali di crescente responsabilità nel marketing e nelle vendite.

Pasquali – la cui nomina segue l’uscita di Andrea Duilio, nuovo ad Sky – ha guidato il lancio della fibra in Italia, il rilancio della business unit wholesale, nonchè la definizione della strategia dei canali di vendita consumer. Nel 2018 ha assunto il ruolo di Direttore Commercial Operations ed è entrato nel Comitato Esecutivo di Vodafone Italia. Nel ruolo ha guidato la strategia e la trasformazione digitale delle operations, rafforzato la differenziazione del servizio clienti e ha avviato un massiccio piano di reskilling per gli 8 call center di Vodafone sul territorio nazionale.

Da aprile 2020 Pasquali è Group Retail & Customer Operations Director.