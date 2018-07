Vodafone Italia e Samsung insieme per la Smart Home

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia lancia V-Home by Vodafone la soluzione di servizi e prodotti connessi per il controllo e la protezione della casa, accessibili dal proprio smartphone.

V-Home by Vodafone utilizza il sistema Internet of things (IoT) consumer V by Vodafone, lanciato lo scorso novembre, e la piattaforma aperta di Samsung SmartThings. V-Home by Vodafone consente di gestire, monitorare e far interagire tra di loro i dispositivi connessi della propria abitazione direttamente dal proprio smartphone.

Per garantire maggiore protezione e beneficiare al meglio dei dispositivi connessi, sono inclusi nella soluzione i servizi “V-Home Alarm Assistant” e “V-Home Monitor”.

V-Home Alarm Assistant è il servizio Vodafone, che, in caso di evento inatteso rilevato, garantisce ancora più protezione al cliente, avvisandolo in più modi. V-Home Monitor è invece l’interfaccia all’interno della applicazione che permette di attivare e disattivare, anche da remoto, tutti i dispositivi connessi e i servizi di V-Home, in maniera intuitiva grazie a una configurazione già preimpostata.

Il lancio di V-Home by Vodafone avviene in concomitanza con la pubblicazione di una ricerca commissionata da Vodafone che dimostra come, in tema di sicurezza domestica, i consumatori europei sono più propensi ad affidarsi alla tecnologia delle telecomunicazioni che ai servizi di vigilanza professionali.