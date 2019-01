Vodafone Italia, concorrenza pesa su ricavi ma trend è in miglioramento

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia chiude il trimestre al 31 dicembre 2018 con ricavi da servizi per 1.260 milioni di euro, in calo del 4,6%, anche se confrontando la performance con quella dei trimestri precedenti si evidenzia un miglioramento (-6,5% nel 1° trimestre e -6,3% nel secondo).

La performance del trimestre risente degli effetti della regolamentazione e della pressione competitiva sul segmento mobile, parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa.

I ricavi da servizi di rete fissa fanno un balzo dell’11,3% a 281 milioni di euro (+11,3%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,9 milioni di clienti, di cui 2,7 milioni in banda larga, in crescita del 12,5% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+299.000).

I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,5 milioni, con una crescita di 553.000 clienti rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+55,8%).

Il numero di clienti 4G raggiunge quota 12,4 milioni, in crescita del 9,2% rispetto al primo trimestre dell’anno precedente (+ 1 milione di clienti).

La rete 4.5G è disponibile in 23 città, di cui 22 a 1Gigabit al secondo. La copertura della rete 4G raggiunge il 98,2% della popolazione in oltre 7.241 comuni, di cui oltre 2400 in 4G+.

I servizi in fibra sono disponibili in 1.987 città italiane, di cui 65 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo, attraverso la partnership con Open Fiber.

A dicembre 2018 Vodafone ha acceso a Milano la prima rete 5G d’Italia, nell’ambito della sperimentazione di Milano e area metropolitana dove ha già realizzato oltre 30 progetti.

Tra le iniziative del trimestre il lancio della Giga Network 4.5G, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo e di Unlimited Red+, la prima offerta consumer “Fully Unlimited”, che include Giga, minuti e messaggi illimitati, 1000 minuti di chiamate internazionali e 5 Giga di Roaming extra UE.

ho., il second brand di Vodafone, lanciato a giugno per rispondere alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto quasi 1 milione di clienti.