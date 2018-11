Vodafone Italia, clienti in forte crescita nel semestre

editato in: da

(Teleborsa) – Clienti in continua crescita sia sul fisso (+7,9%) che sul mobile (+18,5% nel 4G) e la fibra che sta letteralmente esplodendo (+64,6%). Sono questi in sintesi i risultati di performance di Vodafone Italia, dopo che la Corporate britannica ha annunciato risultati in linea con le attese in termini di crescita organica dei ricavi ed annunciato un importante piano di razionalizzazione dei costi.

In un mercato sempre più competitivo e sfidante, Vodafone Italia ha chiuso il semestre al 30 settembre 2018 con ricavi da servizi a 2.495 milioni di euro in calo del 6,4% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente. Ad influenzare la performance sul mercato italiano hanno concorso il ritorno alla tariffazione mensile e l’accesa competizione sul segmento mobile, parzialmente compensati dalla crescita dei ricavi e della base clienti di rete fissa Consumer ed Enterprise.

A livello operativo, l’EBITDA si attesta a 1.080 milioni di euro, pari al 37% dei ricavi totali.

Clienti in continua crescita in tutti i segmenti

Il numero di clienti 4G raggiunge quota 12,4 milioni, in aumento del 18,5% (+1,9 milioni di clienti).

I ricavi da servizi di rete fissa sono pari a 523 milioni di euro (+7,9%) grazie ad una crescita dei clienti a 2,8 milioni, di cui 2,6 milioni in banda larga (+13,7% o 316 mila clienti in più). I clienti che hanno scelto la fibra raggiungono quota 1,4 milioni, in crescita del 64,6% rispetto allo stesso semestre dell’anno precedente (+550.000 clienti). I servizi in fibra sono disponibili in 1.795 città italiane, di cui 35 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo, attraverso la partnership con Open Fiber.

Gli investimenti per la rete



La copertura della rete 4G raggiunge il 98,1% della popolazione in 7.241 comuni, mentre prosegue lo sviluppo della rete 4.5G che è ora disponibile in 20 città, di cui 17 a 1Gigabit al secondo. A ottobre 2018 Vodafone ha lanciato la Giga NetworkTM 4.5G, la nuova generazione di rete che anticipa il 5G, e supera la soglia di 1 Gigabit al secondo.

Va ricordato che Vodafone si è recentemente aggiudicata blocchi di frequenze in tutte le bande disponibili nell’ambito dell’asta 5G indetta dal Mise. Questo investimento consentirà a Vodafone di consolidare la leadership, mentre prosegue a ritmo serrato la sperimentazione 5G a Milano con l’obiettivo di coprire l’80% entro dicembre 2018.

A giugno è stato lanciato ho., il second brand di Vodafone, che risponde alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, mentre a settembre la compagnia ha completato la copertura del 100% dei propri siti 4G con tecnologia Narrowband-IoT (Narrowband Internet of Things).