Vodafone Italia: Andrea Duilio è il nuovo Direttore Consumer

(Teleborsa) – Andrea Duilio, membro del Comitato Esecutivo da aprile 2018, è entrato in Vodafone Italia nel 1999 nel dipartimento Strategy, ricoprendo ruoli di crescente responsabilità nella Business Unit Consumer, fino ad assumere il ruolo di Marketing Director Consumer e Head of Customer Value Management Consumer.

Da aprile 2018 ha ricoperto il ruolo di Digital Director guidando il percorso di trasformazione digitale di Vodafone Italia e da aprile 2020 il ruolo di Direttore Commercial Operations dove ha accelerato l’evoluzione delle operations siglando inoltre, sul mondo wholesale, una importante partnership con Postepay, il primo operatore virtuale in Italia.