Vodafone, intesa con sindacati per soluzioni sostenibili a piano trasformazione

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia ha siglato un importantissimo accordo con le organizzazioni sindacali del settore telecomunicazioni, che in qualche modo valorizza la cosiddetta “contrattazione d’anticipo” e delinea un percorso di gestione condivisa di 1130 efficienze appartenenti a tutte le funzioni aziendali.

L’accordo, frutto di un percorso di dialogo costruttivo con il sindacato, è finalizzato ad incentivare il piano di trasformazione e rilancio dell’azienda, della sua competitività sul mercato e della sua sostenibilità futura. L’intesa è frutto della reciproca volontà di trovare soluzioni che rappresentino il punto di equilibrio fra contesto, esigenze e tutele e che conducano ad un modello operativo più agile e focalizzato per continuare ad investire sugli asset di differenziazione.

Il modello di confronto individua una serie di strumenti anche piuttosto innovativi, volti a ridurre l’impatto sociale e, al contempo, semplificare e adeguare l’organizzazione al nuovo contesto: ricorso al contratto di solidarietà per 4870 dipendenti; percorsi di riqualificazione professionale per oltre 300 dipendenti finalizzati a riportare in azienda attività oggi svolte esternamente; piano di assunzioni per 300 dipendenti in 3 anni con competenze chiave per la crescita futura; mobilità volontaria e incentivata per 570 dipendenti.

L’azienda ed i sindacati hanno anche concordato un percorso di costante monitoraggio dell’implementazione dell’accordo, a livello nazionale e territoriale, con l’obiettivo di assicurare una coerente gestione del piano di riqualificazione e degli strumenti previsti.