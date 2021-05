Vodafone, inaugurata la “Marketing Academy” con la SDA Bocconi School of Management

editato in: da

(Teleborsa) – Disegnare insieme un marketing fondato sulla relazione di fiducia con il cliente, in grado di rafforzare il valore emozionale del brand e sempre più data driven e consolidare le competenze dei suoi professionisti del marketing, preparandoli alle sfide del futuro. Con questo obiettivo Vodafone Italia ha inaugurato la “Vodafone Marketing Academy”, un progetto disegnato su misura per la società da SDA Bocconi School of Management. All’evento hanno partecipato Aldo Bisio, amministratore delegato di Vodafone Italia e Gianmario Verona, rettore dell’Università Bocconi.

L’iniziativa – spiega Vodafone in una nota – fa parte di un più ampio percorso di skill transformation avviato da Vodafone già a partire dal 2018 per costruire un nuovo orizzonte di competenze e cogliere le sfide del mercato. Con modalità didattiche fondate sulla partecipazione attiva, Vodafone Marketing Academy offrirà un percorso per rafforzare la relazione emotiva tra brand e cliente, utilizzando i più innovativi strumenti di marketing induttivo che, grazie all’analisi dei dati, consente di adattare la propria azione in funzione delle reazioni e delle risposte dei clienti e delle loro scelte di consumo. L’Academy – si legge nella nota – coinvolgerà oltre 350 partecipanti in un percorso didattico e seminariale che ha l’obiettivo di costruire un nuovo frame di marketing in grado di supportare i manager nella generazione, nell’interpretazione e nell’utilizzo dei customer insight, sia per ottimizzare le attuali value proposition, sia per attivare processi di innovazione del valore in ottica market-driving e in ogni fase del customer journey.

“Vodafone Marketing Academy fa parte più un ampio percorso di trasformazione delle competenze di tutte le persone di Vodafone Italia – ha affermato Bisio – Il processo di digitalizzazione che sta avvenendo trasversalmente a tutte le componenti della società civile ci spinge a trovare sempre nuove proposizioni, a costruire e reinterpretare elementi di differenziazione e a valorizzare l’esperienza dei nostri clienti. Grazie a questo progetto, puntiamo a fare del marketing il motore più innovativo dell’azienda”.

“Questa nuova iniziativa – ha commentato Verona – consolida la collaborazione tra l’ecosistema Bocconi e il mondo Vodafone su temi di frontiera avviata nel 2017 con la creazione della cattedra in machine learning e data science, completando un percorso il cui obiettivo è la crescita e lo sviluppo del capitale umano inteso sia come nuove generazioni di studenti che professionisti già consolidati. A legarci è il gusto per l’innovazione, trasversale alle fasi di ricerca accademica, formazione ed execution aziendale”.

“L’impegno di SDA Bocconi – spiega Alessandro Arbore, professor of Practice presso SDA Bocconi e direttore scientifico della Vodafone Marketing Academy – è supportare le organizzazioni nelle diverse fasi della loro vita. Il passaggio all’economia data-driven è una rivoluzione che coinvolge tutte le funzioni e popolazioni aziendale. Essere al fianco di Vodafone in questo cruciale passaggio di re-skilling che pone al centro sempre di più il consumatore è una sfida per tutti”.