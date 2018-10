Vodafone guarda al futuro e lancia la Giga Network 4,5G, la nuova generazione di rete che anticipa il 5g

editato in: da

(Teleborsa) –

Vodafone gioca d’anticipo sul 5G e lancia Giga Network 4.5G, la rete di nuova generazione che ha presentato lo scorso 18 ottobre, nel corso di una conferenza stampa, a Milano. La Giga Network – che sarà disponibile da oggi, domenica 21 ottobre, in tutta Italia per tutti i clienti Vodafone – fa leva sulle soluzioni software più innovative di Big Data, AI e algoritmi intelligenti per ottimizzare e adattare dinamicamente performance, velocità e coperture alle esigenze e ai flussi di traffico dei clienti, e integra tutte le più avanzate tecnologie per rispondere all’accresciuta domanda di qualità e di quantità di dati.

VELOCITA’ INTERNET OLTRE 1 GIGABIT AL SECONDO – Intanto la rete 4.5G di Vodafone continua a crescere e da ottobre è disponibile a 1 Gigabit al secondo in 17 città (Roma, Milano, Napoli, Palermo, Genova, Torino, Novara, Brescia, Bologna, Vicenza, Ancona, Firenze, Livorno, Taranto, Salerno, Agrigento, Catania), con l’obiettivo di arrivare a 23 città entro l’anno. Da novembre la rete 4.5G a oltre 1 Gigabit al secondo sarà disponibile inizialmente in 2 città (Milano e Roma)