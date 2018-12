Vodafone e Sky TG24 insieme per il primo servizio in 5G

editato in: da

(Teleborsa) – Prima assoluta per un servizio in 5G in TV. E’ il frutto di una progetto sviluppato da Vodafone e Sky Italia con Altran in collaborazione con D1 Group nell’ambito della sperimentazione 5G di Vodafone a Milano e area metropolitana.

Un servizio di Sky TG24, in occasione della Prima della Scala di Milano, domani 7 dicembre 2018, utilizzerà la rete 5G di Vodafone per il collegamento live dal teatro meneghino. Una telecamera della troupe di Sky TG24 collegata alla rete 5G di Vodafone consentirà di mandare in onda live all’interno dell’edizione delle 17:00, in alta definizione, le immagini delle personalità istituzionali e delle celebrità presenti nel foyer della Scala di Milano, che quest’anno inaugura la stagione lirica con l’Attila di Giuseppe Verdi.

Protagonisti di questo primato sono Vodafone e Sky Italia che, grazie alla rete 5G realizzata da Vodafone per Milano, hanno messo a punto un sistema di trasmissione di contenuti audiovisivi live, ad altissima qualità e in totale mobilità, dall’operatore alla regia.

L’obiettivo di Vodafone è quello di trasformare Milano nella capitale europea del 5G e per farlo sta lavorando con 38 partner industriali e istituzionali per mettere in campo 41 progetti negli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide. Per Sky invece, un’opportunità in più per sperimentare l’innovazione nell’esperienza televisiva dei propri abbonati.