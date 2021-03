Vodafone e Sielte siglano accordo con Consip per transizione digitale PA

editato in: da

(Teleborsa) – Sielte e Vodafone Business hanno firmato con Consip l’accordo quadro CT8, Convenzione Consip Centrali Telefoniche 8, che rappresenta un importante passo per l’accelerazione della transizione digitale della Pubblica Amministrazione.

Il raggruppamento Sielte-Vodafone si è aggiudicato la gara indetta da Consip per la fornitura, la messa in esercizio e la manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni. L’offerta, che si è aggiudicata la migliore, ha una base d’asta di 90 milioni di euro per una durata di 24 mesi (48 mesi per alcuni servizi) ed include anche soluzioni end-to-end per la messa in esercizio di sistemi telefonici, terminali e piattaforme di gestione, servizi di manutenzione, telegestione e presidio, formazione del personale, dismissione e smaltimento dei sistemi esistenti.

“La sottoscrizione di questo accordo rappresenta un tassello fondamentale della nostra strategia di investimento per supportare la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni centrali e locali e ci permette di ampliare ulteriormente il portafoglio di soluzioni per la PA”, spiega Giorgio Migliarina, Direttore di Vodafone Business Italia, ricordando che il Gruppo si è già aggiudicato l’Accordo Quadro SPC2 di cui quest’ultimo accordo costituisce il naturale completamento.

“È un grande risultato che condividiamo con i nostri collaboratori e che ci spinge a fare sempre meglio per connettere l’Italia al futuro”, commenta l’AD di Sielte, Salvatore Turrisi, mentre Maria Grazia Turrisi, Direttore Amministrazione e Finanza di Sielte, sottolinea “guardiamo alla partnership con Vodafone come a un’alleanza strategica a cui diamo il via con grande soddisfazione”.