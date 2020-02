Vodafone e Politecnico di Torino insieme per prima Academy IoT

editato in: da

(Teleborsa) – Al via oggi, giovedì 6 febbraio al Politecnico di Torino la prima Academy IoT che ha lo scopo di preparare gli ingegneri al lavoro di domani, sia guardando all’innovazione tecnologica sia alle competenze digitali necessarie e ai nuovi modi di lavorare.

COS’E’ – La Vodafone IoT Academy è un percorso di formazione sostenuto da Vodafone Italia, che vede il coinvolgimento di 30 studenti selezionati sulle oltre 150 richieste pervenute. Per 6 mesi, i ragazzi saranno seguiti dal team coordinato dal professor Massimo Violante del Politecnico e da esperti di Vodafone Italia in un percorso formativo che prevede l’alternanza di lezioni tradizionali, seminari e momenti progettuali per la realizzazione di soluzioni applicative (durante i project work finali) in alcuni ambiti dell’Internet of Things come Smart City, mobilità, sanità e automazione industriale.

“L’avvio dell’Academy in collaborazione con Vodafone Italia – ha detto il Rettore del Politecnico di Torino, Guido Saracco – rappresenta un passo importante per confermare il ruolo del nostro Ateneo come piattaforma che mette insieme a sistema università e aziende per formare ingegneri con competenze indispensabili per rispondere alle sfide del presente, che saranno un prerequisito essenziale per guidare la trasformazione digitale che la società civile e le imprese stanno già affrontando”.

“Nel mondo abbiamo 94 milioni di oggetti connessi, 11 milioni solo in Italia, e l’Internet of Things (IoT) è uno degli elementi portanti della quarta rivoluzione industriale” – dichiara Giorgio Migliarina, Direttore Vodafone Business Italia. “L’IoT permette di migliorare efficienza dei processi produttivi, di sviluppare nuovi modelli di business, di monitorare tutta la catena della supply chain migliorando la relazione con il cliente finale. Le nuove tecnologie di connettività e convergenza come il 5G accelerano la piena realizzazione dell’IoT, ridisegnando profondamente tutte le filiere industriali e di servizio”.