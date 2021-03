Vodafone, debutto positivo a Francoforte per controllata Vantage Towers

editato in: da

(Teleborsa) – Debutto positivo sulla Borsa di Francoforte per Vantage Towers, la società delle torri di Vodafone. Le sue azioni hanno chiuso in aumento dell’1,46% a 24,35 rispetto al prezzo di offerta di 24 euro (che era stato rivisto al ribasso in confronto alla prima forchetta di prezzo annunciata, tra 22,5 e 29 euro).

Se viene esercitata l’opzione greenshoe, Vodafone guadagnerà 2,3 miliardi di euro dall’offerta pubblica iniziale (IPO) che ha valutato Vantage Towers a 12,1 miliardi di euro. Sempre supponendo che l’opzione greenshoe sia esercitata, Vodafone manterrà il controllo dell’81% della società. Si tratta della più grande IPO europea del 2021 e quella di maggior valore in Germania dal 2018.

“Questa IPO sblocca valore per i nostri azionisti e dimostra il valore delle nostre torri in un mondo 5G – aveva affermato ieri Nick Read, amministratore delegato di Vodafone Group – E permette a Vantage Towers di sbloccare il suo pieno potenziale come operatore di torri indipendente”. Vodafone userà i proventi dell’operazione per ridurre il suo debito, che ammonta a 69 miliardi secondo dati Refinitiv.

Vantage, con le sue 82 mila torri in 10 mercati (dove è il primo o il secondo operatore), sarà un concorrente diretto della spagnola Cellnex per la leadership nel mercato europeo, che negli ultimi mesi ha visto diverse operazioni di consolidamento e di operatori che si sono detti pronti a ulteriori fusioni.