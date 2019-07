Vodafone: da oggi roaming 5G in Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Italia chiude il trimestre al 30 giugno 2019 con ricavi da servizi di rete fissa pari a 293 milioni di euro (+9,2%). Continua la crescita dei clienti di rete fissa che raggiungono 3 milioni di clienti, di cui 2,8 milioni in banda larga, in crescita del 9,7% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+248.000).

I clienti che hanno scelto la fibra Vodafone raggiungono quota 1,8 milioni, in crescita del 38,2% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente (+487.000 clienti).

I ricavi da servizi sono in calo del 3,8% a 1.198 milioni di euro, ma in miglioramento rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente (-7%). I servizi in fibra sono disponibili in 2.444 città italiane, di cui 75 coperte dalla fibra fino a 1 Gigabit al secondo.

A luglio Vodafone ha firmato l’estensione della partnership strategica con Open Fiber per la diffusione dei servizi ultrabroadband nei 7.635 comuni delle “aree bianche”. L’accordo, già in essere in 271 città, riguarda ora l’intero perimetro del piano di cablaggio di Open Fiber che prevede la copertura di oltre 19 milioni di unità immobiliari in tutta Italia.

I ricavi da servizi mobili sono pari a 905 milioni di euro (-7,4%), in miglioramento rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente (Q4: -11,1%). L’andamento è stato influenzato da una riduzione della customer base attiva e dell’ARPU. Continua comunque nel trimestre l’attenuazione dell’attività promozionale sul mercato, con volumi di portabilità ridotti del 34% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente e dell’11% rispetto all’ultimo trimestre dell’anno precedente (Q4).

Nel trimestre Vodafone ha annunciato, prima in Italia, il lancio del 5G su rete commerciale nelle prime 5 città: Milano e 28 comuni dell’area metropolitana, Roma, Torino, Bologna e Napoli, a cui seguiranno le prime 100 città italiane e principali località turistiche entro il 2021.

Il roaming 5G è disponibile da oggi per tutti i clienti 5G Vodafone in Germania, Spagna, Gran Bretagna e Italia.

Nell’ambito della sperimentazione 5G promossa dal Mise e guidata da Vodafone a Milano e area Metropolitana, sono già stati avviati 35 progetti 5G su un totale di 41, in collaborazione con 38 partner industriali e istituzionali, nei seguenti ambiti: sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, smart energy e smart city, mobilità e trasporti, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, digital divide.

La rete 4.5G è disponibile in 24 città, di cui 23 a 1 Gigabit al secondo. La copertura della rete 4G raggiunge il 98,3% della popolazione in 7.382 comuni, di cui oltre 2900 in 4G+.

ho., il second brand di Vodafone, lanciato a giugno per rispondere alle esigenze di clienti interessati ad una offerta essenziale, ha raggiunto 1,2 milioni di clienti.