Vodafone, Colao lascia la guida del gruppo dopo 10 anni

(Teleborsa) – L’amministratore delegato del Gruppo Vodafone, Vittorio Colao, lascia la guida del colosso telefonico dopo dieci anni. Dal prossimo 1° ottobre, assumerà il suo posto l’attuale direttore finanziario, Nick Read.

Il gruppo annuncia intanto di aver chiuso l’esercizio fiscale, a fine marzo, con un utile netto consolidato di 2,4 miliardi di euro che si confronta con una perdita di 6,3 miliardi registrata nell’anno precedente. I ricavi scendono del 2,2% a 46,5 miliardi. Il dividendo per azione sale del 2% a 10,23 centesimi.

Vodafone Italia ha chiuso l’esercizio con ricavi da servizi che hanno raggiunto 5,3 miliardi (+1,2% di crescita organica rispetto all’anno precedente), grazie in particolare al segmento fisso trainato da un forte incremento della base clienti. L’Ebitda cresce del 4,6% e si attesta a 2,3 miliardi.

Continua la crescita dei clienti di rete fissa con 2,74 milioni di clienti, di cui 2,5 milioni in banda larga in aumento del 14% (+307.000). I clienti in fibra hanno raggiunto quota 1,1 milioni, con un incremento di 500.000 clienti nell’anno fiscale.