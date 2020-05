Vodafone chiude esercizio con risultati in forte crescita

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone chiude il l’esercizio fiscale 2020 con risultati in forte crescita. I ricavi del Gruppo aumentati del 3% a 45 miliardi di euro, l’EBITDA Adjusted è aumentato del 2,6% a 14,9 miliardi. Il bilancio evidenzia anche un Free Cash Flow in crescita del 12,2% a 4,9 miliardi di euro ed un dividendo stabile a 9 eurocent per azione.

“Vodafone ha conseguito una buona performance finanziaria – entrate crescenti, EBITDA rettificato e flusso di cassa libero – creando allo stesso tempo un forte slancio commerciale nel corso dell’anno e procedendo al passo con le nostre priorità strategiche”, ha sottolineato il Ceo di Vodafone Nick Reed, ricordando “abbiamo anche continuato a investire nella nostra infrastruttura di rete Gigabit fissa e mobile e servizi digitali, per fornire velocità più elevate ai nostri clienti e gestire con successo le recenti ondate di domanda. I servizi offerti da Vodafone sono più importanti che mai e ci impegniamo a svolgere un ruolo chiave nel recupero della società verso la nuova normalità”.

A proposito dell’epidemia di Covid-19, il numero uno di Vodafone si è detto “lieto” del “modo rapido, completo e coordinato” in cui il Gruppo ha risposto alla crisi e del lavoro svolto dal Team di Vodafone, che ha contribuito a tenere “in contatto famiglie, amici e comunità”, “permesso agli studenti di continuare la loro istruzione”, “aiutato le aziende a operare” ed i governi “nella fornitura di servizi essenziali”.

La TowerCo europea è ora operativa e sulla buona strada per dare frutti all’inizio del 2021.

Grazie agli ottimi risultati, il titolo Vodafone è volato a Londra e vanta un rialzo del 3,45%.