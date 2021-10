Vodafone Business Italia, Lorenzo Forina è il nuovo direttore

(Teleborsa) – Dall’11 ottobre 2021 Lorenzo Forina assumerà il ruolo di direttore di Vodafone Business Italia, a diretto riporto dell’amministratore delegato Aldo Bisio.

Forina – fa sapere Vodafone – succede a Giorgio Migliarina, dal 2018 direttore di Vodafone Business Italia, che cresce nel Gruppo assumendo il ruolo di Vodafone Business Group Product and Services director a riporto di Vinod Kumar, ceo di Vodafone Business.

Forina – riporta una nota – ha maturato una lunga esperienza in Telecom Italia, dove ha ricoperto ruoli di crescente responsabilità come chief business & Top Client Division officer e come chief marketing officer Consumer Division, fino a ricoprire il ruolo di chief revenue officer nel 2019. Forina ha iniziato la sua carriera nella consulenza in Value Partner e in McKinsey & Company dal 1998 al 2013, dove è stato partner occupandosi in particolare dell’industria delle telecomunicazioni.