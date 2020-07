Vodafone Business con Accenture per servizi cybersecurity a imprese

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Business ha annunciato il via ad una collaborazione con Accenture per la fornitura di servizi di sicurezza informatica a piccole e medie imprese (PMI) e clienti aziendali in Europa.

L’azienda di telecomunicazioni offrirà ai propri clienti sicurezza informatica di livello aziendale oltre alla possibilità di usufruire del lavoro di talenti informatici e delle relative competenze a società che non hanno esperienza, tempo o risorse per stare al passo con il nuovo panorama di minacce in rapida evoluzione provenienti dal mondo del web.

Come risultato di questa collaborazione strategica, infatti, le aziende in Europa avranno la possibilità di accedere a servizi di sicurezza di livello mondiale sviluppati in pacchetti semplici e predefiniti, progettati specificamente per le loro esigenze da un fornitore di fiducia.

Accenture e Vodafone Business intendono inoltre investire congiuntamente nell’innovazione della sicurezza per aiutare a proteggere le organizzazioni quando emergono nuove minacce. L’accordo, spiega in una nota Vodafone, è un importante passo avanti nella strategia di Vodafone Business per offrire sicurezza informatica alle aziende di tutte le dimensioni.

Vinod Kumar, CEO di Vodafone Business, ha dichiarato: “Siamo impegnati a supportare meglio le piccole e medie imprese e le imprese di dimensioni nazionali mentre si trasformano e preparano il futuro della loro organizzazione. Lavorando con Accenture, sfrutteremo le nostre capacità combinate e l’esperienza globale per fornire soluzioni di sicurezza modulari, offrendo l’accesso a tecnologie che fino ad ora erano disponibili solo per le aziende con budget IT elevati. La notizia di oggi si basa sul servizio V-Hub Vodafone recentemente annunciato”.

“La natura del crimine informatico lo rende senza confini e anonimo. I criminali informatici possono provenire da qualsiasi luogo e, approfittando della situazione COVID-19, rappresentano una minaccia significativa per le aziende di tutte le dimensioni con conseguenze costose – ha affermato Kelly Bissell, che guida la divisione Accenture Security a livello globale – Questa collaborazione strategica riunisce due principali attori globali e offrirà ai clienti Vodafone l’accesso ai principali talenti della sicurezza informatica e alle competenze del settore a livello mondiale”.