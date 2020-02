Vodafone Business, accordo con AP.esse per connettività sicura a punti vendita

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone Business, divisione di Vodafone Italia, lancia una iniziativa “su misura” per i commercianti, in risposta all’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, che impegna i titolari di esercizi commerciali a dotarsi di una soluzione sicura ed efficace per trasmettere i dati delle vendite all’Agenzia delle Entrate.

A questo proposito Vodafone Business ha siglato un accordo con AP.esse, azienda italiana leader con il brand Axon Micrelec nella produzione e distribuzione di sistemi POS e registratori di cassa, per offrire una soluzione di connettività, sicura e dedicata, a punti vendita ed esercizi commerciali.

In sostanza, Vodafone Business, leader mondiale dell’IoT con 94 milioni di oggetti connessi nel mondo, ha ideato per AP.esse un prodotto plug&play, preconfigurato e gestito, che garantisce la migliore connettività in modo sicuro, dedicato e flessibile su piattaforma GDSP (Global Data Service Platform), la piattaforma globale IoT di Vodafone. Si tratta di un kit che si adatta a qualsiasi registratore di cassa dotato di porta LAN e permette la riconfigurazione da remoto dell’URL dell’Agenzia delle Entrate, in caso di modifiche. Grazie alla piattaforma GDSP, la soluzione garantisce la massima copertura, sicurezza e usabilità, prevenendo eventuali frodi o utilizzi scorretti della sim e offrendo all’esercente, attraverso il concessionario, la flessibilità necessaria per gestire le sim in autonomia, in risposta alle proprie esigenze.

Grazie alla qualità della rete Vodafone e alle soluzioni abilitanti offerte da Vodafone Business, l’offerta Axon Micrelec si arricchisce di un componente fondamentale che consentirà di potenziare ulteriormente il supporto agli esercizi commerciali nella risposta alle nuove normative fiscali. Solo nell’ultimo anno, Axon Micrelec ha distribuito e installato oltre 100.000 registratori telematici di ultima generazione.