Vodafone azzera le distanze grazie a “super” connettività e miglior tecnologia per la casa

(Teleborsa) – “È possibile essere lontani e vicini in ogni momento?”. E’ questa la domanda che si fa Alessandro Cattelan – nelle vesti di testimonial – per raccontare le nuove offerte Vodafone. Ambientato tra il Museo di Storia Naturale Giacomo Doria di Genova e la casa di una “famiglia Vodafone”, lo spot racconta come qualsiasi cosa, anche superare le distanze e far sentire vicine persone in realtà lontane, diventi possibile grazie alla tecnologia Vodafone e alle persone che la usano. La mamma della famiglia protagonista, infatti, lavora come guardiana notturna al museo, ma grazie alla connessione Vodafone e alla migliore tecnologia per la casa inclusa nelle nuove offerte in bundle, riesce ugualmente a trascorrere la serata “a casa” con la sua famiglia.

Il meglio della connettività Vodafone e della tecnologia per la casa insieme in un’unica offerta. Da questo mese Vodafone offre ai suoi clienti la possibilità di aderire a un’offerta di rete fissa Vodafone e di acquistare in un unico pacchetto un prodotto a scelta fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart.

Aderendo a un’offerta Fibra o a un Family Plan – l’offerta convergente fisso-mobile –, i clienti Vodafone possono scegliere di avere in bundle un prodotto tech – o più di uno, fra una Smart TV, una console di gioco e una telecamera smart – il cui intero importo viene rateizzato.

Le Smart TV incluse nelle nuove offerte Vodafone – chiarisce la nota – “sono televisioni di nuova generazione con cui poter continuare a vedere i canali dopo il passaggio al nuovo digitale terrestre, che avverrà a partire dal 20 ottobre. Al momento è possibile accedere all’offerta direttamente negli store Vodafone, ma a breve sarà anche disponibile l’acquisto online con assistenza dell’operatore. Le nuove offerte comprendono inoltre la possibilità di acquistare una console di gioco, disponibile nei negozi Vodafone a partire dalla seconda metà di ottobre, oppure il V-Home Mini di Vodafone, una soluzione semplice e intuitiva da installare e utilizzare che permette di migliorare il monitoraggio e il comfort della propria casa gestendo tutti i dispositivi connessi con la massima semplicità direttamente dal proprio smartphone, trasformando la propria abitazione in una Smart Home”.