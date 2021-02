Vodafone, arriva lo smartwatch per bambini Neo

editato in: da

(Teleborsa) – Arriva oggi lo smartwatch per bambini Neo, nato dalla partnership fra Vodafone e Disney, con la partecipazione di Yves Béhar, rinomato designer, e del suo team di fuseproject. Lultimo nato della gamma “Designed and Connected by Vodafone” ha un software sviluppato da designer di fama mondiale di Vodafone e Disney e si ispira ai personaggi più popolari Disney, Pixar, Marvel e Star Wars, che prendono vita con un solo “tocco” sullo schermo.

Lo smartwatch coniuga funzionalità e rassicurazioni per il genitore, che può rimanere in contatto con il bambino tramite chiamate, chat ed emoji, ed offre ai bambini un primo approccio con la tecnologia, del tutto sicuro e personalizzato con i suoi personaggi Disney preferiti (interscambiabili e interattivi).

La sicurezza totale è garantita dalla Vodafone Smart App, che consente a genitori e familiari il controllo dell’esperienza digitale del bambino, impostando ad esempio la lista dei contatti fidati, gestendo il tempo di fronte allo schermo attraverso la “Modalità Silenziosa” e controllando il luogo in cui si trova il dispositivo. Il calendario e il meteo danno maggiore indipendenza ai più piccoli mentre i genitori possono impostare anche eventi e promemoria.