Vodafone: arriva Fairphone 3, lo smartphone etico e sostenibile

(Teleborsa) – Vodafone sostiene la distribuzione del Fairphone 3 per offrire ai suoi clienti la possibilità di scegliere uno smartphone etico e sostenibile, nel pieno rispetto del pianeta. Il nuovo dispositivo sarà disponibile a partire dal 9 dicembre.

Nato da una partnership tra Fairphone e Vodafone, l’iniziativa sostenuta dalla big telefonica si propone di migliorare la vita di 1 miliardo di persone e dimezzare il proprio impatto ambientale entro il 2025. Un impegno che mira, sempre entro il 2025, a dimezzare la propria impronta di carbonio e acquistare tutta l’energia elettrica da fonti rinnovabili. Vodafone inoltre è impegnata a riutilizzare, rivendere o riciclare il 100% dei rifiuti del suo network e aiutare i clienti a prolungare la vita dei dispositivi che già posseggono.

Fairphone è un’impresa sociale olandese che da anni si impegna nella progettazione di dispositivi pensati per colmare il divario tra prestazioni e sostenibilità. Il Fairphone 3 è confezionato in imballaggi sostenibili e riutilizzabili ed è realizzato con stagno e tungsteno provenienti da fonti responsabili localizzate in aree esenti da conflitto, con rame e plastica riciclati e con oro certificato da Fairtrade. Fairphone ha anche un programma di riciclo che premia gli acquirenti che restituiscono i loro vecchi telefoni.

Le caratteristiche di punta di Fairphone 3 sono: batteria a lunga durata; processore Qualcomm 632 ad alte prestazioni; fotocamera posteriore Dual Pixel da 12 MP e fotocamera anteriore da 8 MP con ottimizzazione software avanzata. Le specifiche tecniche del telefono includono 64 GB di memoria espandibili fino a 256 GB con una scheda MicroSD. Il dispositivo contiene sette moduli progettati per facilitare manutenzione e riparazioni, in linea con la missione Fairphone di produrre telefoni più duraturi e sostenibili.