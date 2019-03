Vodafone alla Milano Digital Week con 7 progetti inediti per sperimentazione 5G

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone spinge sull’acceleratore con la sperimentazione del 5G a Milano. La big della telefonia presenta numerose novità in occasione della Milano Digital Week: si tratta di 16 progetti 5G, di cui 7 inediti, negli ambiti sanità e benessere, sicurezza e sorveglianza, manifattura e industria 4.0, education e entertainment, smart energy e smart city. Sarà l’occasione per vedere come potrebbe cambiare la vita quotidiana.

“Con questa iniziativa aperta alla città vogliamo offrire alle persone la possibilità di vedere e provare come il 5G cambierà il nostro modo di vivere, di studiare, di collaborare e di accedere a servizi pubblici in mobilità”, spiega Sabrina Baggioni, 5G Program Director di Vodafone Italia.

Vodafone ha già avviato oltre 30 progetti 5G a Milano, fra cui Cittadino 4.0, Ambulanza connessa, Wearable in ambito sportivo, Robotica collaborativa per l’Industria 4.0, Esperienza di acquisto tramite realtà aumentata, Lezioni 4.0 e Apprendimento immersivo, Turista 4.0, Telecamere mobili per la video-sorveglianza, Logistica dell’ultimo miglio.

Sette progetti sono inediti e riguardano: Smart Bin e Smart Gate, Robotica di servizio per gli ospedali, Medical Cognitive Tutor, Automazione dei processi industriali e controllo remoto su cloud, Manutenzione assistita con realtà aumentata, Droni per ispezioni industriali e sicurezza infrastrutturale, Contenuti streaming video in mobilità.

La manager responsabile del Progetto 5G anticipa, tra le novità in programma, il primo progetto 5G in mobilità che si snoda lungo un percorso di circa 3 chilometri sul territorio urbano e che consente di distribuire e fruire di contenuti in streaming, ad altissima definizione e in tempo reale, sui mezzi pubblici.

A dicembre 2018, Vodafone ha acceso proprio a Milano la prima rete 5G d’Italia rendendo a tutti gli effetti la città la capitale europea del 5G. Vodafone è capofila della sperimentazione a Milano promossa dal Ministero dello Sviluppo Economico e sta lavorando con 38 partner industriali e istituzionali per realizzare 41 progetti.