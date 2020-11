Vodafone: aderisce a piano voucher Governo su banda ultralarga

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone aderisce al piano voucher promosso dal Governo e gestito da Infratel per accelerare l’adozione della banda ultra larga nel Paese. I clienti Vodafone con ISEE inferiore ai 20.000 euro avranno la possibilità di usufruire del bonus per un totale di 500 euro per la connettività di rete fissa a partire da 30 Mbps e per l’acquisto di un tablet.

Inoltre i clienti potranno usufruire di un contributo di 240 euro per l’attivazione della connessione in Fibra che sarà erogato attraverso uno sconto di 10 euro al mese per 24 mesi direttamente in fattura. Il cliente quindi potrà attivare la fibra Vodafone al prezzo di 19,90 euro/mese (anziché 29,90 euro/mese), e un contributo di 260 euro per l’acquisto contestuale di un tablet. L’offerta sarà disponibile nella seconda metà novembre.