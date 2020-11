Vodafone aderisce a didattica a distanza senza consumo dati

editato in: da

(Teleborsa) – Per favorire l’accesso al digital learning in questa situazione di emergenza, Vodafone ha deciso di lanciare una nuova iniziativa a sostegno degli studenti di tutta Italia. Già a partire da domani i giovani clienti potranno accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i Giga della propria offerta.

Gli studenti interessati potranno attivare Pass Smart Meeting accedendo all’app My Vodafone oppure nell’area Fai da te del sito Vodafone.it L’offerta è senza costi e si disattiverà automaticamente dopo tre mesi.

Questa iniziativa rafforza e rinnova l’impegno di Vodafone e accoglie l’invito dei Ministri dell’Istruzione Lucia Azzolina, per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti, dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli e per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione Paola Pisano, a sostenere soluzioni che agevolino gli studenti nel seguire le lezioni da remoto.

Con questo stesso obiettivo, la scorsa primavera Vodafone aveva eliminato il limite di Giga per i ragazzi dalle Scuole Superiori e aveva dato ai giovani studenti la possibilità di accedere alle principali piattaforme di didattica a distanza senza consumare i Giga della propria offerta sino alla fine dell’anno scolastico.

Vodafone ha potenziato la sua rete fin dalle prime fasi dell’emergenza per rispondere alla forte richiesta di traffico e garantire la piena operatività: grazie alla potenza della Giga Network di Vodafone, milioni di persone hanno potuto restare in contatto tra loro, lavorare da casa, informarsi, studiare e intrattenersi. Numerose sono le iniziative messe in campo a sostegno di clienti, dipendenti, imprese di tutto il territorio nazionale e della comunità. Sono stati realizzati interventi ad hoc, come quello che ha consentito di collegare il nuovo ospedale di Cuasso (VA), il nuovo ospedale Fiera Milano, l’ospedale di Verduno (CN) e di aumentare la capacità di rete per l’Ospedale Niguarda di Milano. Infine, attraverso la sua Fondazione, Vodafone ha dato un sostegno concreto alle realtà impegnate in prima linea nella lotta al Coronavirus attraverso donazioni, raccolte fondi e dispositivi di connettività per la comunità.