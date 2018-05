Vodafone acquisterà asset europei da Liberty Global

editato in: da

(Teleborsa) – Vodafone acquisirà alcune attività europee di Liberty Global per 18,4 miliardi di euro. Con questa operazione la società britannica delle telecomunicazioni potrà espandersi nel Vecchio Continente per meglio competere con le concorrenti europee. In particolare Vodafone acquisirà le attività di Liberty nella Repubblica Ceca, in Germania, in Ungheria e in Romania.

“Vodafone diventerà la principale proprietaria in Europa di rete di prossima generazione, con servizi al più alto numero di clienti di telefonia mobile e di famiglie nell’UE”, ha dichiarato l’Amministratore Delegato Vittorio Colao.

Positivo il titolo sulla piazza di Londra: +1,18%.