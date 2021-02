Vivendi vola in borsa per l’annunciata quotazione di Universal Music

editato in: da

(Teleborsa) – Grande rialzo in borsa per Vivendi, che si attesta a 30,59 con un aumento del 17,20%, dopo che il colosso francese dei media ha annunciato che intende quotare la controllata Universal Music entro fine anno. Per il titolo, a livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all’insegna del toro con resistenza vista a quota 31,83 e successiva a 33,8. Supporto a 29,86.

In un comunicato diffuso nel weekend, la società che fa capo al finanziere Vincent Bolloré ha dichiarato che mira a distribuire il 60% del capitale sociale della controllata Universal Music Group agli azionisti e a quotare l’etichetta musicale sulla borsa di Amsterdam entro fine 2021.

Vivendi ha fissato un obiettivo minimo di 30 miliardi di euro per il valore della controllata e la distribuzione sarebbe sotto forma di un dividendo speciale. Il gruppo francese ha detto di aver ricevuto una prima risposta favorevole dal consorzio guidato da Tencent Holdings, che possiede il 20% del capitale sociale di UMG, e che si terrà un’assemblea degli azionisti per votare sui prossimi passaggi il 29 marzo.