Vivendi ritira la causa ad Amsterdam contro Mediaset

(Teleborsa) – Cambio di strategia per Vivendi che ha deciso di ritirare la causa intentata ad Amsterdam sul tentativo di fusione di Mediaset Italia e Spagna.

Il gruppo italiano aveva iniziato il percorso per fondere le attività italiane e spagnole in una holding olandese, ma la holding francese aveva presentato un ricorso, accettato dal tribunale di Madrid che ha sospeso in via cautelare la delibera approvata dall’assemblea Mediaset Espana sulla fusione nella holding olandese dello scorso 4 settembre.

Vivendi aveva già depositato le memorie preventive presso la corte olandese, ma, dopo la sentenza spagnola, i legali del gruppo francese hanno bloccato tutto, ritenendo la battaglia su quel fronte superflua.

Nel dettaglio, la causa in Olanda Olanda verteva sull’introduzione delle disposizioni previste degli articoli 13 (disposizioni relative alle azioni di voto speciali), 42 (obblighi degli azionisti) e/o 43 (richiesta di offerta obbligatoria) nello statuto sociale previsto dal piano di fusione.