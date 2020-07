Vivendi, nuovo ricorso al Tar contro Mediaset e AGCOM

editato in: da

(Teleborsa) – Nuovo capitolo nella vicenda Vivendi–Mediaset. La società francese ha infatti presentato un nuovo ricorso al Tar del Lazio contro Mediaset e la delibera dell’Authority per le comunicazioni.

In una nota la società televisiva italiana ha comunicato di aver ricevuto da Vivendi “motivi aggiunti nell’ambito del procedimento” già in corso e “a valere anche come ricorso autonomo, avviato contro l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCom) e nei confronti di Mediaset”.

Nello specifico Vivendi chiede al Tar del Lazio di “annullare, previa adozione di misure cautelari, le comunicazioni dell’AGCom del 2 aprile e del 13 maggio con cui l’Autorità ha ritenuto di non dare seguito alla richiesta formulata da Vivendi di “confermare la cessazione delle misure di ottemperanza alla Delibera n. 178/17/CONS”, quella con cui Agcom aveva stabilito che Vivendi, con la sua partecipazione in Telecom viola quella parte della “legge Gasparri” sui tetti di controllo nel settore media e telecomunicazioni.