Vivendi e Amber Capital portano in Tribunale Lagardere

(Teleborsa) – La big francese Vivendi ed il fondo Amber Capital portano in tribunale Lagardere per aver rifiutato la proposta convocare l’assemblea straordinaria degli azionisti per la nomina di nuovi componenti del Board.

La citazione effettuata presso il Tribunale commerciale di Parigi si propone di obbligare la big dell’editoria a convocare l’assemblea, per la nomina di nuovi consiglieri espressione dei due maggiori azionisti, che cos’ accresceranno la loro influenza all’inserno dell’azienda.

“In seguito al rifiuto del Consiglio di Sorveglianza e dei managing partner di Lagardere alle proposte di Amber Capital e Vivendi- si legge nella nota – le due società hanno deciso di rimandare la questione al Tribunale di Commercio di Parigi per ottenere una assemblea straordinaria, secondo quanto dettato dalla legge e dagli accordi stabiliti il 10 agosto”.