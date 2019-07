Vivendi cita Mediaset per annullaree assemblea e accertare esercizio diritti voto

editato in: da

(Teleborsa) – Vivendi ha citato Mediaset dinanzi al tribunale di Milano, chiedendo di annullare l’assemblea di aprile scorso e di accertare il pieno esercizio dei suoi diritti patrimoniali sulla società di Cologno Monzese, anche per il tramite della Simon Fiduciaria che detiene il 19,19% del capitale.

Lo fa sapere Mediaset con una nota, indicando che Vivendi ha presentato atto di citazione con il quale chiede al Tribunale di Milano: in via principale, di annullare la deliberazione approvata dall‘assemblea straordinaria di Mediaset in data 18 aprile 2019 con riguardo al punto n. 4 del relativo ordine del giorno, relativo al voto maggiorato; in subordine, di accertare e dichiarare che Vivendi ha il diritto di essere iscritta nell’elenco degli azionisti con la propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset in misura pari al 9,61% del capitale sociale.

Inoltre, Vivendi ha chiesto di: accertare e dichiarare che Vivendi è la legittima proprietaria e può esercitare tutti i diritti patrimoniali e amministrativi connessi alla propria partecipazione nel capitale sociale di Mediaset in misura pari al 9,61% del capitale sociale; ordinare a Mediaset e, in particolare, a chi presiederà le prossime assemblee degli azionisti, di ammettervi le azioni in questione e di consentire a Vivendi l’esercizio di ogni relativo diritto amministrativo; accertare e dichiarare che Vivendi può legittimamente esercitare i diritti patrimoniali connessi alla partecipazione detenuta da Simon Fiduciaria in misura pari al 19,19% del relativo capitale sociale; accertare e dichiarare che Vivendi, con riguardo alle azioni in mano a Simon Fiduciaria, può legittimamente fornire istruzioni di voto a SimonFid e che quest’ultima può esercitare i relativi diritti amministrativi.

L’udienza in citazione è fissata per il 26 novembre 2019.