Vivendi cede quota residua 2,9% UMG a Pershing Square

(Teleborsa) – La big francese dell’entertainment Vivendi ha siglato un accordo per la vendita della quota residua del 2,9% in Universal Music Group a Pershing Square Holdings. La transazione vale 1,149 miliardi di dollari che porta l’enterprise value a 35 miliardi.

Pershing Square raggiunge così una quota de 10% in UMG dopo il 7,1% rilevato in precedenza da Vivendi. Il closing dlela vendita è previsto per il 9 settembre.

La cessione della quota residua di UMG segue la distribuzione del 60% del capitale gli azionisti di Vivendi quale dividendo straordinario, in vi8sta della quotazione che avverrà il prossimo 21 settembre 2021.