Vivendi annuncia ricorso su sentenza risarcimento Dailymotion a Mediaset

(Teleborsa) – Vivendi ha annunciato ricorso sulla sentenzadel Tribunale di Roma che ha condannato la sua controllata Dailymotion a un risarcimento di oltre 22 milioni di euro nei confronti di Mediaset, per la pubblicazione di 15mila video tratti da programmi Mediaset e caricati illecitamente online.

“Dailymotion ha pubblicato i video oggetto della decisione del Tribunale di Roma quando era posseduta non da Vivendi ma da Orange: è nostra intenzione procedere con un ricorso in appello, anche considerando che già in passato questa sentenza è stata sottoposta ad una sospensione esecutiva”. È quanto affermato da un portavoce di Vivendi dopo la sentenza.

La stessa sentenza ha anche stabilito che Mediaset ha diritto a un risarcimento anche dal portale americano Veoh, condannato a pagare oltre 3,3 milioni di euro.