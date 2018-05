Vittoria Assicurazioni sarà delistata: OPAS a 14 euro

editato in: da

(Teleborsa) – Vittoria Capital, controllante di Vittoria Assicurazioni, annuncia il lancio di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria (OPAS) avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie della compagnia in circolazione, pari al 40,76% del capitale sociale.

Previsto un corrispettivo di 14 euro per ogni azione portata in adesione all’offerta o in alternativa un corrispettivo costituito da n. 1,4 azioni di Vittoria Capital non quotate per n. 1 azione portata in adesione all’offerta.

Il corrispettivo dell’offerta incorpora un premio del 20,1% rispetto al prezzo di chiusura di ieri, 15 maggio 2018.

Il controvalore massimo dell’offerta, finalizzata al delisting, è di 385 milioni di euro.