Vitesco, esordio positivo in Borsa per lo spin-off di Continental

editato in: da

(Teleborsa) – Vitesco Technologies – uno spin-off del colosso tedesco Continental – scambia in rialzo nel giorno del suo debutto sulla Borsa di Francoforte. Il titolo segna un +3% a quota 61,58 – dopo aver toccato anche i 66,88 euro per azione – rispetto ad un’apertura fissata a 59,8 euro. Vitesco è uno dei principali sviluppatori e produttori internazionali di moderne tecnologie di propulsione per la mobilità sostenibile. Al contrario, il titolo Continental è in pesante perdita sullo stesso listino.

Vitesco Technologies rappresenta l‘ex area di business Powertrain di Continental, uno dei primi produttori mondiali di parti automobilistiche e pneumatici. A seguito della scissione, ogni azionista di Continental ha ricevuto un’azione in Vitesco Technologies ogni cinque azioni Continental possedute. Il maggiore azionista di Vitesco Technologies è la famiglia Schaeffler, tramite le sue società di investimento IHO Verwaltungs GmbH e IHO Beteiligungs GmbH, con una quota totale di circa il 46%. Vitesco Technologies ha quasi 40.000 dipendenti in circa 50 sedi in tutto il mondo. La sede dell’azienda è a Regensburg, Germania.



“Per Vitesco Technologies, la quotazione è il passo logico nello sviluppo dell’azienda, un contributo perfetto alla nostra strategia di crescita e un accesso più ampio al mercato dei capitali – ha commentato il CFO Werner Volz – Di conseguenza, potremo beneficiare ancora di più delle opportunità offerte dal mercato in rapida crescita della mobilità elettrica“.

Nel 2020, le vendite di Vitesco sono diminuite del 12% a 8 miliardi di euro poiché il mix tra pandemia e carenza globale di chip e materie prime ha ostacolato le vendite in tutto il settore automobilistico. Tuttavia, le vendite nella prima metà del 2021 sono aumentate del 29% rispetto all’anno precedente a 4,4 miliardi di euro, con un margine di profitto dell’1,9%.