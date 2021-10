Visionarea Art Space, in mostra a Roma gli acrilici su carta di Paolo Ventura

(Teleborsa) – Sarà la mostra del fotografo, pittore, scenografo e costumista Paolo Ventura, mercoledì 6 ottobre 2021, ad inaugurare il secondo appuntamento della nuova stagione di Visionarea Art Space. Dal 7 ottobre al 20 gennaio in esclusiva e in anteprima assoluta per la galleria d’arte di Auditorium della Conciliazione, ventuno acrilici su carta che accompagnano l’autobiografia dell’artista, esposti per la prima volta al pubblico, insieme a undici foto del ciclo Ex Voto.

Dopo l’inaugurazione con Massimo Vitali, dal 7 al 20 gennaio, lo spazio rinnovato dell’Auditorium della Conciliazione, accende così i riflettori su uno sperimentatore di linguaggi la cui indagine negli anni è rimasta fedele nell’atmosfera e nei temi: la guerra e i soldati, il circo e la maschera, i paesaggi elettivi e il mare in cui nuotare, la città e la sua periferia, seguendo l’onda circolare di una memoria che costruisce linee narrative a due dimensioni.

“Il lavoro di Paolo Ventura è profondamente narrativo, sia che si concretizzi nel disegno sia che si esplichi nella fotografia. C’è un racconto, con un inizio e una fine, ed uno svolgimento nel mezzo, non di rado accompagnato da brevi testi”. sottolinea Emmanuele F. M. Emanuele, Presidente della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale. “I Inoltre nelle sue opere si ravvisa una nostalgia estetica del passato che rende questo ciclo pittorico e fotografico assolutamente suggestivo. “Autobiografica (con ex voto)” è una mostra che, per il suo sapore “teatrale” – non a caso l’artista è anche scenografo di fama – si sposa alla perfezione con il nuovo spazio espositivo, da me fortemente voluto, di respiro museale, che si affaccia con grandi vetrate su Castel Sant’Angelo”.

Visionarea Art Space – con il prezioso sostegno della Fondazione Cultura e Arte, ente strumentale della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale, continua così la sua mission: “portare all’attenzione del pubblico le eccellenze dell’arte e della fotografia contemporanea italiana di fama internazionale, con un programma che quest’anno pone l’attenzione sulla fotografia e i suoi mille volti”.