Visibilia Editore, slitta approvazione bilancio 2019

(Teleborsa) – Visibilia Editore ha annunciato che si avvarrà del maggior termine di 180 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 da parte dell’Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio di Amministrazione per l’approvazione del progetto di bilancio d’esercizio si terrà in data 25 maggio 2020 (in luogo del 30 marzo) e l’Assemblea degli Azionisti in data 25 giugno 2020 in prima convocazione (in luogo del 29 aprile) e in data 23 luglio 2020 in seconda convocazione.