Visibilia Editore, Negma chiede conversione di 1 obbligazione

(Teleborsa) – Visibilia Editore ha ricevuto da parte di Negma Group una richiesta di conversione di 1 obbligazione, parte della quarta tranche emessa il 10 giugno 2019, del prestito obbligazionario convertibile previsto dall’accordo siglato da Visibilia Editore il 10 ottobre 2017 e prorogato per ulteriori 12 mesi alle stesse condizioni fino al 7 maggio 2020.

Successivamente alla conversione, nell’ambito della quarta tranche, risulteranno ancora da convertire 29 obbligazioni convertibili.

Il numero di azioni oggetto della conversione è stato determinato in base al prezzo determinato in euro 0,85 per azione. Pertanto l’obbligazione oggetto di conversione dà diritto a sottoscrivere 11.764 azioni ordinarie di nuova emissione Visibilia Editore pari all’1,40% del capitale sociale post aumento.

Il valore nominale del capitale sociale si incrementerà di Euro 10.000.