Visibilia Editore, assemblea approva bilancio e riduce capitale

(Teleborsa) – L’assemblea degli azionisti di Visibilia Editore, società che opera nel settore dell’editoria e quotata su AIM Italia, ha approvato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020, così come proposto dal consiglio di amministrazione del 24 maggio 2021, che si chiude con un risultato netto negativo di 769.671 euro, al netto del saldo negativo tra imposte correnti ed anticipate per 227.855 euro.

Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 si attesta a 3.101.937 euro, per effetto della perdita maturata nell’esercizio e tenuto conto dell’assenza di riserve preesistenti e delle perdite cumulate al 31 dicembre 2019 portate a nuovo pari a 2.073.611 euro, comportandone la riduzione in misura tale da intaccare il capitale sociale per una quota superiore al terzo.



Visibilia Editore sottolinea che, ad oggi, il capitale sociale risulta aumentato di 400.000 euro rispetto a quello del 31 dicembre 2020, a seguito delle operazioni rilevanti compiute nel corso del 2021 e segnatamente alla richiesta di conversione di 40 obbligazioni da parte di Negma Group Ltd. È quindi pari a 6.345.218,86 euro integralmente sottoscritto e versato, determinando di conseguenza alla data odierna un patrimonio netto di 3.501.936,86 euro.

L’assemblea degli azionisti ha deliberato di procedere integralmente alla copertura delle perdite accertate pari a 2.843.282 euro mediante la riduzione del capitale sociale della società per un importo corrispondente e, pertanto, da un nominale e contabile pari ad 6.345.218,86 euro a un nominale e contabile pari a 3.501.936,86 euro, senza annullamento di azioni.

