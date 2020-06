Visegrad: “Recovery sia distribuito equamente”

editato in: da

(Teleborsa) – I premier dei paesi Visegrad – Polonia, Ungheria, Repubblica ceca e Slovacchia – sono sulla stessa linea sul Recovery fund e ne chiedono una equa distribuzione.

Lo ha detto il premier polacco Mateusz Morawiecki, dopo il vertice a quattro a Lednice, in Moravia, spiegando che i 750 miliardi di euro proposti dalla Commissione UE potranno essere di grande aiuto ai paesi europei, dopo la pandemia.

I V4 hanno però sottolineato che le risorse devono essere distribuite equamente. Per i premier di Repubblica Ceca e Ungheria, Babis e Orban i ‘Paesi più poveri non devono pagare per quelli ricchi”.